Riders Tour Rolls, Mayor on Air: Democracy’s Timetable for August 4

7:00am-7:30am — Council Member Ydanis Rodriguez, Assembly Member Jeffrey Dinowitz, NYC Comptroller Scott Stringer, NYC Public Advocate Letitia James, Assembly Members JoAnne Simon, Robert Carroll, Clyde Vanel, Brian Barnwell, Felix W. Ortiz, Council Members Carlos Menchaca, Brad Lander, Debi Rose, Daniel Dromm, Riders Alliance, Straphangers Campaign and others observe Day 2 of #RidersRespond Transit Tour, starting at Queensboro Plaza (N/W/7).

7:45 AM – 8:45 AM — #RidersRespond Transit Tour: Jackson Heights/Roosevelt Ave

9:05 AM – 9:35 AM — #RidersRespond Transit Tour: Sutphin Blvd-Archer Ave (E/J)

10:00 AM – Mayor Bill de Blasio appears live on the Brian Lehrer Show on WNYC.

10:00 AM – 10:30 AM — #RidersRespond Transit Tour: Broadway Junction (A/C/J/Z/L)

10:50 AM – 11:20 AM — #RidersRespond Transit Tour: Jay St./Metro Tech (A/C/F/R)

11:00 AM – First Lady Chirlane McCray delivers remarks on the steps of City Hall alongside State Senator Liz Krueger and Congresswoman Carolyn Maloney to increase awareness about a woman’s right to breastfeed throughout New York. City Hall.

11:00 AM — Council Speaker Melissa Mark-Viverito speaks at street co-naming ceremony for Det. Randolph Holder. 409 Briar Place, Queens.

12:20 PM-12:50 PM — #RidersRespond Transit Tour: 36th St (R/N/D)

1:30 PM — Mark-Viverito apeaks at Dream Big Bronx Youth Fair. St. Mary’s Park Playground West, East 147th Street & Jackson Avenue, Bronx.

1:50 PM-2:20 PM — #RidersRespond Transit Tour: Coney Island (N/D)

2:30 PM – Chanceller Carmen Farinia attends and delivers brief remarks at Teach for America Institute closing ceremony. The Dempsey Center, 127 West 127th Street, Manhattan.

3:20 PM-3:50 PM — #RidersRespond Transit Tour: Metropolitan Ave (G)/ Lorimer St. (L)

5:00 PM-5:30 PM — #RidersRespond Transit Tour: Stapelton (SI Railroad)

6:30 PM-7:00 PM — #RidersRespond Transit Tour: Union Square (4/5/L)